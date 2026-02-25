Apple начала блокировать приложения 18+ без подтверждения возраста

Apple обновила правила возрастного контроля в App Store и начала блокировать загрузку приложений с рейтингом 18+ для пользователей, которые не подтвердили свой возраст. Ограничения действуют в Австралии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, а также в американских штатах Юта и Луизиана.

Компания объяснила изменения необходимостью соответствовать требованиям местного законодательства. В App Store уже используется автоматическая система проверки возраста, однако в отдельных случаях требуется дополнительное подтверждение.

Для разработчиков Apple обновила Declared Age Range API. С его помощью можно определить возрастную категорию пользователя и способ её подтверждения. В компании уточнили, что разработчики вправе запрашивать подтверждение совершеннолетия при работе с контентом 18+.

Отдельное изменение касается Бразилии: все приложения с механикой лутбоксов автоматически будут получать рейтинг 18+.