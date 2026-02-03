Для владельцев iPhone вышло новое приложение Т-Банка | The GEEK
Для владельцев iPhone вышло новое приложение Т-Банка

Скорее загружайте, пока не удалили.
Редакция The GEEK сегодня в 14:14

Партизанская война за iOS-приложения в России продолжается. Т-Банк выпустил новое приложение GlossFlow для iPhone, которое фактически заменяет старое банковское приложение.

GlossFlow — полноценное банковское приложение со всеми привычными функциями. При этом банк использует более жёсткую маскировку: чтобы получить доступ, пользователю нужно запросить специальную ссылку в чате поддержки через старое приложение или официальный сайт.

После запроса бот присылает персональную ссылку для загрузки приложения. Такой подход позволяет временно обходить ограничения и удерживать приложение в App Store, однако срок его доступности заранее неизвестен.

Сколько именно GlossFlow продержится в магазине приложений Apple, не уточняется. Пользователям, которым важно сохранить доступ к мобильному банку на iOS, советуют не откладывать установку.

id·218841·20260203_1414
