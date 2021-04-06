5 лучших альтернативных клавиатур для Mac

Фирменная клавиатура Apple для Mac отлично зарекомендовала себя. Она компактная, лёгкая и достаточно тонкая, а сама конструкция помещена в аккуратный алюминиевый корпус. Да, она отличная, но если оригинальная клавиатура по каким-то причинам надоела, то самый раз взглянуть на альтернативные варианты клавиатур для своего Mac. Благо, сейчас их великое множество, но важно в них не запутаться и выбрать лучшие. Чем мы собственно и занялись.

Logitech Craft Advanced keyboard Grey Bluetooth

Честно говоря, противоречивые восприятия этой клавиатуры. С одной стороны неплохой дизайн, но с другой — не совсем функциональное колесо. Да, с помощью него можно регулировать громкость, управлять виртуальными столами, переключать вкладки в браузере и менять панели в Фотошопе, но… Представьте, запустили вы музыкальный плеер, отрегулировали громкость, переходит в браузер и пытаетесь сделать громкость меньше, но вдруг, у вас при прокрутке колеса начали переключаться вкладки…

Окантовка клавиатуры алюминиевая, сам материал приятен на ощупь, но он невероятно маркий, поэтому за ней придётся ухаживать. Но есть и чем похвалиться. В данном случае речь идет о клавишах — едва ли не самом главном атрибуте клавиатуры. Кнопки обладают идеальным ходом, и возможно, если бы не подсветка, автономность была бы лучше. Но белое свечение при печатании в темное время суток — настоящее удовольствие.

Цена: 12 690 ₽

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Logitech K380 Multi-Device White Bluetooth

Ещё один яркий представитель от Logitech. Беспроводная Wireless Solar Keyboard K380 отлично работает не только с Mac, но и Windows. Она выполнена в необычным стиле, что отлично дополнит интерьер дизайнера или другой творческой личности. Единственным недостатком является небольшое расстояние между клавишами, но всё во имя компактности!

Клавиатура поддерживает одновременное подключение к трем устройствам. Переключение между ними осуществляется в одно нажатие.

Верхний ряд в точности повторяет функции, что и оригинальная клавиатура Apple, но только нужно установить драйверы производителя.

Цена: 3 490 ₽

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Xiaomi MIIIW Dual Mode Keyboard White Bluetooth

Корпус клавиатуры имеет в своем составе не только пластик, но и алюминиевые вставки для прочности. В верхней части клавиатуры есть выемка, которая позволяет удобно разместить планшет или смартфон, который будет работать в качестве дисплея. Несмотря на наличие цифрового блока, размеры клавиатуры стандартные.

Xiaomi MIIIW Dual Mode Keyboard White Bluetooth снабжена 104 клавишами, которые отделены друг от друга расстоянием, при котором трудно нажать на две клавиши одним махом. Ход кнопок небольшой, около 1,5 мм. Особняком стоит технология Chiclet, которая делает нажатие тихим и плавным. Со стационарной подставкой угол наклона не превышает 6 градусов, поэтому даже длительный по времени набор текста вполне возможен без усталости рук. Что касается автономности, то здесь все на высоком уровне, ведь производитель позаботился об этом: около двух месяцев работы без подзарядки.

Цена: 3 800 ₽

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Satechi Compact Backlit Bluetooth Keyboard

Satechi – хорошо зарекомендовали себя в качестве производителя устройств для техники Apple. Вся продукция отлично работает и дополняет любой гаджет. Исключением не стала эта беспроводная клавиатура Satechi Compact Backlit Bluetooth Keyboard.

Она компактная, поддерживает одновременное подключение к трём устройствам, имеет встроенную подсветку, полную раскладку и корпус из алюминия.

Верхний блок полностью повторяет все функции macOS, а сами клавиши имеют небольшое углубление для лучшего ввода текста. Верхний блок полностью повторяет все функции macOS, а сами клавиши имеют небольшое углубление для лучшего ввода текста. Одна из лучших клавиатур для работы с текстом и кодом.

Цена: 6 499 ₽

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Lofree Dot

Необычная механическая клавиатура, выполненная в стиле пишущей машинки XIX века. При всём этом она выглядит на рабочем столе очень необычно.

Клавиатура Lofree позиционируется, как рабочий инструмент для работы с большими объёмами текста. Поэтому отлично подойдёт журналистам или копирайтерам.

Верхний ряд клавиш также позволяет регулировать громкость, яркость и управлять мультимедией. Единственный минус, её нет в официальной продаже в России.

Цена: 129 $ (около 9 тысяч рублей)

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Подводя итоги

Тут собрались разные клавиатуры для разных видов занятий. Но всех их объединяет одно – лучшее качество и удобство, среди тех, что сейчас представлены на рынке.

Какие клавиатуры вы предпочитаете для своего Mac? Расскажите в комментариях!