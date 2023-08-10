OUKITEL представил «неубиваемый» планшет RT7 Titan с батареей 32 000 мАч

Бренд OUKITEL представит 21 августа на российском рынке новейший планшет Oukitel RT7 Titan. Как заявляет производитель, планшет является первым в мире «неубиваемым» устройством с емкостью батареи 32000 мАч.

Главные особенности и характеристики:

Оснащение батареей емкостью 32000 мАч. Такая ёмкость аккумулятора обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Также есть функция обратной зарядки, позволяющую использовать планшет как внешний аккумулятор для других устройств;

Процессор MediaTek Dimensity 720, от 12 ГБ до 24 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Поддержка подключения к сети 5G;

10,1-дюймовый экран FHD+ с яркостью 400 нит. Планшет также обладает прочным корпусом, способным выдерживать падения, удары, экстремальные температуры и другие воздействия;

Основная камера 48 МП и камера ночного видения 20 МП. Фронтальная камера 32 МП;

Дополнительные аксессуары, включая ручку из сплава премиум-класса, ремешок на руку и плечевой ремень для удобства пользователя.

Планшет RT7 Titan позиционируется, как надежное решение для профессионалов, занятых в экстремальных условиях и любителей приключений. Корпус защищен по стандартам IP68 и IP69K с заявленной возможностью погружения на глубину до 1,5 м на 30 минут.

Продажи нового планшета RT7 Titan начнутся в России с 21 августа. Цена новинки пока не объявлена.