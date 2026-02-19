Android-версия Warframe Mobile вышла в Google Play — скачать можно и в России

Android-версия Warframe Mobile официально вышла в магазине приложений Google Play. Игра доступна пользователям во всех странах, включая Россию.

Разработчики предлагают бонус за вход в игру до 4 марта — коллекцию «Кумулюс». В набор входят:

Набор брони «Перистые Облака»;

Сандана «Кумулюс»;

Скин пистолета «Стратус»;

Цветовая палитра «Спектака»;

3-дневный умножитель ресурсов.

Новые игроки смогут получить награду после завершения квеста «Пробуждение». Вернувшиеся в игру получат бонус после успешной настройки кроссплатформенного сохранения.

Warframe на Android совместим с устройствами, работающими под управлением 64-битной версии Android на процессоре ARM64. Минимальные системные требования включают Android 12.0 и выше, а также не менее 4 ГБ оперативной памяти.