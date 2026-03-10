Claude Code теперь ищет ошибки в коде с помощью нескольких ИИ-агентов

Компания Anthropic добавила в Claude Code новую функцию Code Review. Она позволяет проверять код с помощью нескольких ИИ-агентов одновременно.

По задумке разработчиков, такой подход помогает находить ошибки, которые могли пропустить люди или обычные автоматические проверки. Каждый ИИ-агент анализирует код отдельно, после чего система сравнивает результаты и ранжирует найденные проблемы по степени серьёзности.

В итоге разработчик получает один общий отчёт. В нём указаны проблемные строки кода и комментарии с объяснением найденных ошибок.

Anthropic отмечает, что функция особенно полезна для анализа больших проектов. В среднем проверка занимает около 20 минут, но время может меняться в зависимости от сложности кода.

Пока Code Review доступна в предварительной версии для пользователей подписок Team и Enterprise. Стоимость одной проверки зависит от количества использованных токенов и сложности проекта, но обычно составляет около $15–25.

При этом бесплатный инструмент проверки кода через GitHub Action продолжит работать и дальше.