Subnautica: Below Zero выйдет на смартфонах в марте 2026 года

Страницы с предзаказом игры уже открыты в магазинах приложений App Store и Google Play.
Редакция The GEEK сегодня в 19:20

Subnautica: Below Zero выйдет на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Издатель Playdigious уже открыл страницы игры в App Store и Google Play, где доступен предзаказ.

Мобильная версия стоит $9. Официальный релиз запланирован на 10 марта 2026 года. При этом в России игра официально недоступна, однако поддержка русского языка заявлена.

Subnautica: Below Zero — это «выживалка» в океане, где игроку предстоит исследовать подводный мир, собирать ресурсы и защищаться от опасных существ. Игра вышла 14 мая 2021 года на Windows, macOS, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Напомним, в феврале подписчики PlayStation Plus могут бесплатно получить четыре игры, одна из которых как раз Subnautica: Below Zero.

