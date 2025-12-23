В Умном доме Sber появилась поддержка устройств Xiaomi | The GEEK
В Умном доме Sber появилась поддержка устройств Xiaomi

Управление доступно через приложение «Салют» и устройства Sber.
Редакция The GEEK сегодня в 17:59

Платформа Умный дом Sber получила поддержку бытовой техники Xiaomi. Об этом сообщила компания SberDevices, отвечающая за развитие экосистемы.

С 16 декабря 2025 года пользователи могут управлять устройствами Xiaomi через мобильную и веб-версию приложения «Салют», а также с помощью умных колонок, телевизоров и медиацентров Sber. Подключение выполняется через приложение и не требует сложной настройки.

Интеграция охватывает популярные категории бытовой техники. В их числе пылесосы, увлажнители и очистители воздуха, обогреватели, чайники, лампы, светодиодные ленты и умные розетки. После добавления устройства становятся частью общей системы и доступны для голосового управления.

Технику Xiaomi можно использовать в сценариях автоматизации вместе с устройствами других брендов, поддерживаемых Умным домом Sber. Например, сценарии могут включать уборку, управление освещением или настройку температуры и влажности в помещении.

Список совместимых моделей Xiaomi опубликован отдельно и будет дополняться по мере расширения поддержки.

