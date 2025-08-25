В App Store вышло приложение «Сбера» с бесконтактной оплатой через iPhone | The GEEK
В App Store вышло приложение «Сбера» с бесконтактной оплатой через iPhone

Apple Pay в России нет, но «Сбер» выкрутился: теперь платить iPhone можно через новое приложение в App Store.

Валентин Снежин сегодня в 10:23

В российском App Store запустилось приложение «Активы Онлайн» от «Сбера», которое позволяет расплачиваться iPhone на терминалах банка. Об этом банк объявил в своём Telegram-канале.

По данным самого «Сбера», приложение замаскировано под сервис учёта расходов на автомобиль, но среди функций есть и бесконтактная оплата.

Для работы необходимо дать приложению доступ к Bluetooth, открыть его и поднести смартфон к терминалу. После этого операция подтверждается на экране устройства.

Пока неясно, поддерживается ли оплата на терминалах других банков, кроме «Сбера».

