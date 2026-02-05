Совместимость Quick Share и AirDrop перестанет быть эксклюзивом смартфонов Pixel

Google официально подтвердила, что совместимость Android с AirDrop будет расширена на большее число устройств. Речь идёт о функции обмена файлами Quick Share, которая ранее поддерживала взаимодействие с AirDrop только на смартфонах серии Pixel 10.

Как сообщил вице-президент по инженерии Android Эрик Кей, в течение 2026 года Google планирует распространить поддержку Quick Share–AirDrop на другие Android-устройства. Компания уже работает с партнёрами, чтобы сделать функцию доступной за пределами линейки Pixel.

По словам Кейя, Google изначально закладывала совместимость не только с iPhone, но и с iPad и Mac. Теперь, после успешного запуска на Pixel, технология готова к масштабированию на весь Android-экосистему. Конкретные бренды и модели пока не называются, однако анонсы ожидаются в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Google перевела Quick Share из системного компонента в отдельное приложение с публикацией в Google Play. Такой шаг фактически сделал поддержку AirDrop частью самой функции Quick Share, а не эксклюзивом Pixel.

Расширение совместимости напрямую связано со стратегией Google по упрощению перехода с iPhone на Android. Компания также работает над улучшением инструментов переноса данных между платформами. В декабре Google и Apple подтвердили совместную работу над более удобным механизмом смены экосистем с поддержкой передачи большего объёма данных.

Далеко не революция

Ситуация выглядит любопытно, но не революционно. Обмен файлами между устройствами давно перестал быть жёстко привязан к конкретной экосистеме или операционной системе. Уже сейчас существуют универсальные способы передавать данные между iOS, Android, Windows и macOS без привязки к AirDrop, Quick Share или фирменным протоколам.

Ранее на это обращал внимание главный редактор The GEEK, отмечая, что для большинства повседневных сценариев пользователи уже не зависят от конкретной ОС при передаче файлов. Поэтому расширение поддержки AirDrop в Android скорее закрывает имиджевый и экосистемный вопрос, чем решает новую техническую проблему.