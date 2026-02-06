Telegram на Android получил крупный редизайн интерфейса | The GEEK
Telegram на Android получил крупный редизайн интерфейса

В Android-версии Telegram изменили схему навигации и внешний вид приложения.
Редакция The GEEK сегодня в 00:51

Telegram выпустил крупное обновление приложения для Android с полностью переработанным интерфейсом. Версия 2.4.1 стала более минималистичной и получила новую схему навигации. На обновление обратила внимание редакция The GEEK.

Ключевое изменение — нижнее меню, вынесенное в отдельный блок. Блок с историями теперь скрыт по умолчанию и не занимает место на экране. Для его отображения требуется жест. Интерфейс в целом стал более плоским и визуально спокойным.

Обновление распространяется поэтапно. Новую версию можно установить через APK с официального сайта Telegram.

При этом часть старых проблем остаётся нерешённой. Пользователи по-прежнему жалуются на некорректное отображение дней рождений контактов, ошибка сохраняется и в обновлённой версии приложения.

Также Telegram расширил доступ к Историям. Функция стала доступна всем пользователям, включая тех, у кого нет Premium-подписки, но с ограничением по времени публикации — 1 пост за 24 часов. Для возможности выкладывать больше Историй и увеличивать срок их отображения до 48 часов потребуется оформить подписку Premium.

