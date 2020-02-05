Samsung выпустила специальную версию Galaxy Z Flip за $2040

Вчера Samsung представила раскладушку Galaxy Z Flip. Помимо базовой версии приобрести можно лимитированную, которую компания разработала в коллаборации с брендом Thom Browne New York.
Такая модель получила серебристый корпус с фирменным логотипом бренда. Сама раскладушка идёт в комплекте с дизайнерской версией беспроводных наушников Galaxy Buds+ и умными часами Galaxy Watch Active2. Признаёмся, выглядит по-настоящему стильно.
Также производитель обещает фирменные иконки и мелодии для уведомлений/звонков.
Стоимость раскладушки Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition составляет $2040. Однако, на сайте цена $2480 была зачеркнута. Возможно $2040 это стоимость для предзаказа, а после она возрастёт. Пока что наверняка неизвестно.
Ожидается, что такой смартфон поступит в продажу в марте. Обычная раскладушка Galaxy Z Flip начнет появляется у пользователей уже 14 февраля.
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