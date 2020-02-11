Новая «раскладушка» Samsung Galaxy Z Flip: две камеры и огромная цена
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Новости

Новая «раскладушка» Samsung Galaxy Z Flip: две камеры и огромная цена

Кроме сегодняшних Galaxy S20, компания Samsung продемонстрировала раскладной смартфон Galaxy Z Flip в чёрном и фиолетовом цветах.

В отличии от Galaxy Fold использующий пластиковую плёнку для защиты, новый Galaxy Z Flip имеет ультратонкое гибкое стекло, которое не должно отходить от корпуса. В раскрытом состоянии диагональ дисплея составляет 6,8-дюйма с Dynamic AMOLED-матрицой и Full HD+ разрешением.

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Встроенного сканера отпечатка пальцев под дисплеем нет из-за особенности строения, вместо него предлагается обычный на боковой стороне. На крыше есть миниатюрный дисплей, показывающий время, заряд, уведомления и прочую информацию, когда смартфон находится в сложенном состоянии.

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В Galaxy Z Flip используется всего две камеры и уже прошлогодний процессор Snapdragon 855+. Ёмкость аккумулятора составляет 3300 мАч.

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И тут самое интересное – стоимость. За Samsung Galaxy Z Flip будет просить минимум $1380, а в России он обойдётся в 119 990 рублей. Samsung уже открыла предзаказ на официальном сайте.

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