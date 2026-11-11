Макеты Samsung Galaxy S27+, S27 Pro и S27 Ultra показали на фотографии

Инсайдер Сонни Диксон опубликовал фотографию макетов грядущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S27+, S27 Pro и S27 Ultra.

Судя по изображению, Galaxy S27 Ultra и S27 Pro в сравнении с предшественниками получат полностью переработанный блок камер в виде широкой горизонтальной площадки в верхней части задней панели. При этом модель Galaxy S27+ сохранит более привычное оформление с вертикально расположенным «плато» с камерами. Также на фотографии заметна разница в размерах, Galaxy S27 Pro выглядит заметно компактнее версии Ultra.

Слева направо расположены Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27+

Презентация смартфонов серии Galaxy S27 ожидается в начале следующего года.