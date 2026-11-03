Samsung добавила расширенное выявление апноэ на Galaxy Watch 9 и Galaxy Ring

Samsung объявила о расширении функции выявления признаков апноэ на Galaxy Ring. Теперь кольцо с помощью ИИ оценивает частоту нарушений дыхания за каждый час сна.

Для оценки нужны минимум пять часов сна в каждую из двух ночей в пределах десяти дней. Результаты отображаются в приложении Samsung Health Monitor. Прежняя версия функции выявляла только признаки умеренного и тяжёлого апноэ.

Расширенная функция получила одобрение американского регулятора FDA в июле. При этом кольцо не ставит медицинский диагноз: это может сделать только врач. Собранные результаты могут стать поводом для обсуждения со специалистом.

Функция уже доступна и на Galaxy Watch 9 с Wear OS 7.0 или новее. Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch 8 получат её позже через обновление ПО.