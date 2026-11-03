Galaxy Ring оценивает частоту нарушений дыхания с ИИ
Новости

Samsung добавила расширенное выявление апноэ на Galaxy Watch 9 и Galaxy Ring

Для оценки нужны две ночи сна минимум по пять часов в течение десяти дней.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:50
Samsung добавила расширенное выявление апноэ на Galaxy Watch 9

Samsung объявила о расширении функции выявления признаков апноэ на Galaxy Ring. Теперь кольцо с помощью ИИ оценивает частоту нарушений дыхания за каждый час сна.

Для оценки нужны минимум пять часов сна в каждую из двух ночей в пределах десяти дней. Результаты отображаются в приложении Samsung Health Monitor. Прежняя версия функции выявляла только признаки умеренного и тяжёлого апноэ.

Расширенная функция получила одобрение американского регулятора FDA в июле. При этом кольцо не ставит медицинский диагноз: это может сделать только врач. Собранные результаты могут стать поводом для обсуждения со специалистом.

Функция уже доступна и на Galaxy Watch 9 с Wear OS 7.0 или новее. Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch 8 получат её позже через обновление ПО.

Читайте в Телеграм
Выбор редакции

От MagSafe
до геймпада

Смотреть подборку

Шесть полезных аксессуаров для тех, кому мало одного iPhone.

Главное по теме

Новости Samsung представила Galaxy Buds On с креплением-клипсой за $229

Galaxy Buds On рассчитаны на 9,5 часа воспроизведения музыки без подзарядки.
Новости Samsung может сократить выпуск Galaxy A примерно на 10 млн смартфонов Новости Samsung выпустила Android 17 для Galaxy S23 в Европе

Похожие материалы

Android Пользователи Samsung жалуются на сбои Android Auto после One UI 9

В Google уже знают о проблеме.

 Samsung Samsung представит «умные» очки с Intelligent Eyewear в следующем месяце

Устройство позволит пользователям получать доступ к переводу и навигации в реальном времени, не доставая смартфон из кармана.

 Apple Поставки смартфонов упали на 20% — до минимума третьего квартала с 2013 года

Samsung и Apple обеспечили почти половину всех отгрузок смартфонов.

 Apple Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку

Впервые за долгое время выбор есть не только между iPad mini и iPad mini.

Скидки и подборки

От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день

Последние новости

Стало известно реальное время автомомной работы iPad Mini 8 Xiaomi 13 и 13T получат HyperOS 4 в декабре Наушники AirPods Pro 4 с камерами могут выглядеть вот так GTA VI можно будет скачать уже 10 ноября Взлом Beget оказался серьёзнее, чем предполагалось: утрачены данные и часть резервных копий Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый 10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

30 октября · Apple

10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

Qi2.2 на 25 Вт, провод на 45 Вт и алюминиевый корпус толщиной 16 мм.
  1. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  2. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  3. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  4. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  5. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
Смотреть все обзоры →