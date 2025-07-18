Стала известна возможная причина дикого перегрева Nothing Phone (3)

После выхода Nothing Phone (3) в сети появились жалобы на нагрев смартфона. Некоторые пользователи сообщали, что устройство нагревается до 64°C, а в тестах температура процессора может достигать 75°C из-за чего приложения бенчмарков просто вылетают.

Nothing пришлось отреагировать на сообщения. Представители компании опровергли слухи о плохой системе охлаждения, заявив, что в смартфоне используется испарительная камера площадью 4300 мм².

Однако недавнее вскрытие Nothing Phone (3) YouTube-блогером «Jerry Rig Everything» показало возможную причину дикого перегрева. Как оказалось, чип Snapdragon 8s Gen 4 может не охлаждается должным образом, так как система охлаждения неплотно прилегает к процессору.

Зазор между чипом и пластиной, которая должна отводить тепло, настолько велик, что заводская термопаста сохранила форму «змейки», хотя должна была растечься от плотного соприкосновения.

Пока неясно, является ли эта проблема массовой или это единичный случай с одним устройством.