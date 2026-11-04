В серии флагманов Samsung Galaxy S27 будет три разных процессора

В начале следующего года ожидается презентация четырёх флагманских смартфонов Samsung: Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra. Все четыре модели засветились в европейской торговой базе данных NBD, из которой стало известно, что в линейке будет использоваться три разных процессора.

По данным из базы, смартфоны получат следующие чипы:

Galaxy S27 — фирменный Exynos 2700

Galaxy S27+ — фирменный Exynos 2700

Galaxy S27 Pro — предтоповый Snapdragon 8 Elite Gen 6

Galaxy S27 Ultra — топовый Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Что примечательно, в этом году Samsung в линейке Galaxy S26 использовала только два типа процессора, но похоже в следующем году эта стратегия изменится. Напомним, Galaxy S26 и Galaxy S26+ в зависимости от региона вышли на чипах Exynos 2600 и Snapdragon 8 Elite Gen 5, а ультрафлагман Galaxy S26 Ultra предлагался во всех странах исключительно со Snapdragon 8 Elite Gen 5.