Apple и Samsung работают над созданием крупных широкоэкранных складных смартфонов

В этом году Samsung и Apple представили широкоэкранные складные смартфоны — Galaxy Z Fold8 и iPhone Duo. Однако сегодня появились информация, что обе компании активно работают над разработкой более крупных версий этих устройств, которые должны появиться в следующем году.

Таким образом, в какой-то момент в 2027 году Galaxy Z Fold9 Plus может напрямую конкурировать с iPhone Duo 2 Plus (названия смартфонов предположительные). И в этом есть смысл — если Samsung Display разрабатывает широкий складной дисплей для своего подразделения смартфонов, то почему бы не предложить его и Apple — или наоборот.

Тем не менее это всего лишь единичный неподтверждённый слух от информатора Anthony в соцсети X, и на данный момент другие инсайдеры не сообщали о подобном. Поэтому рекомендуем подходить к данной информации со здравым скептицизмом.