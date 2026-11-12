Apple и Samsung работают над созданием крупных широкоэкранных складных смартфонов
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Apple и Samsung работают над созданием крупных широкоэкранных складных смартфонов

Условные iPhone Duo 2 Plus и Galaxy Z Fold9 Plus могут выйти в 2027 году.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:38
Apple и Samsung работают над созданием крупных широкоэкранных складных смартфонов

В этом году Samsung и Apple представили широкоэкранные складные смартфоны — Galaxy Z Fold8 и iPhone Duo. Однако сегодня появились информация, что обе компании активно работают над разработкой более крупных версий этих устройств, которые должны появиться в следующем году.

Таким образом, в какой-то момент в 2027 году Galaxy Z Fold9 Plus может напрямую конкурировать с iPhone Duo 2 Plus (названия смартфонов предположительные). И в этом есть смысл — если Samsung Display разрабатывает широкий складной дисплей для своего подразделения смартфонов, то почему бы не предложить его и Apple — или наоборот.

Тем не менее это всего лишь единичный неподтверждённый слух от информатора Anthony в соцсети X, и на данный момент другие инсайдеры не сообщали о подобном. Поэтому рекомендуем подходить к данной информации со здравым скептицизмом.

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