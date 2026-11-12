Смартфоны начального уровня начнут получать OLED-дисплеи, но их ценник не изменится

Компании Samsung Display, BOE и Tianma рассматривают выпуск OLED-дисплеев с низким разрешением 720p, предназначенных для смартфонов начального уровня. По данным южнокорейского издания ZDNet Korea, производители уже обсуждают возможные поставки таких панелей с компаниями vivo и OPPO. Кроме того, подобные экраны могут появиться и в бюджетных устройствах Samsung.

Основная цель разработки — предложить производителям смартфонов OLED-панели по цене, сопоставимой с обычными IPS-дисплеями, что может сделать их устройства привлекательней для потребителя.

Однако переход с IPS на OLED с разрешением всего 720p может оказаться не таким хорошим решением, как кажется. Проблема заключается в технологии PenTile, которая предоставляет особое строение субпикселей для уменьшения риска выгорания дисплея. Из-за PenTile изображение выглядит менее чётким и рыхлым, чем на IPS с аналогичным разрешением. При плотности пикселей 720p этот недостаток будет особенно заметным.

На данный момент переговоры находятся на стадии обсуждения, а производителям дисплеев и смартфонов ещё предстоит договориться о стоимости и характеристиках панелей. Когда начнут выходить устройства с такими экранами, пока неизвестно.