Samsung уберёт зарядку из коробок будущих смартфонов

Будущие смартфоны Samsung следом за Apple, будут поставляться без зарядного блока и наушников. Первыми такими устройствами стали недавно представленные Galaxy S21.

В компании отмечают, что постепенный отказ от аксессуаров из коробки сделают смартфоны более экологичными. Хотя сам зарядный блок можно приобрести в фирменном магазине за $20.

Стоит обратить внимание, что комплектная зарядка может остаться в бюджетных моделях Samsung, чтобы удержать нетребовательного пользователя, а вот из более премиальных серий типа Galaxy S и Galaxy Z – она уйдёт.

В отличие от Apple, компания Samsung оставит зарядный блок и дополнительные аксессуары в действующих моделях Note20 Ultra (обзор) и Galaxy Note10. Это позволит компании не переделывать коробки и не столкнуться с негативом от покупателей.