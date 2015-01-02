Обзор Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G: впечатляющий флагман

Вышедшая летом 2020 года линейка Galaxy Note20 не произвела особого фурора, хотя у смартфонов привлекательная камера, новый внешний вид и скромное улучшение характеристик. Одна из самых топовых камер на рынке у Galaxy Note 20 Ultra 5G, но из-за обновления для галочки, нет никакого смысла владельцам Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+, переходить на последний флагман. Разница практически не почувствуется.

Кроме того, ценник Galaxy Note20 Ulta на старте продаж был пугающий и это во времена, когда многие не уверены в своём будущем и не хотят тратить большие деньги на ненужные покупки. Всё это сказывается на привлекательности Galaxy Note 20 Ultra 5G. Он лучше прошлогодней модели, но это не оправдание для такой высокой цены.

Технические характеристики

Модель: Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Габариты: 164,8×77,2×8,1 мм, 208 г

Дисплей: 6,9″, 1440×3088, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, HDR+ Процессор: 8-ядерный Exynos 990, Mali-G77 MP11

Камера: 108 Мп, f/1,8 (основная) + 12 Мп, f/3,0 (телефото) + 12 Мп, f/2,2 (широкоугольная); 10 Мп, f/2,2 (фронтальная)

Память: 12 ГБ оперативной LPDDR5, 128/256/512 ГБ постоянной UFS 3.0

Батарея: 4500 мАч, быстрая зарядка 25 Вт

ОС: Android 10 (One UI 2.5)

Связь: USB Type-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, ГЛОНАСС, GPS, LTE, 5G

Стоимость: 99 990 рублей

Комплектация

Galaxy Note 20 Ultra 5G получил богатую комплектацию. В неё кроме традиционных бумажек с гарантией входят: проводные наушники с плетеным кабелем от AKG, кабель USB Type-C и зарядный блок мощностью на 25 Вт.

Скорее всего такая богатая комплетация станет последней в серии Galaxy. Ведь сейчас многие производители пошли по сомнительному тренду и отказываются от зарядных блоков и наушников в комплетации.

Дизайн, ощущение, функциональность и камеры

Samsung Galaxy Note 9 является одним из наиболее удачных аппаратов этого производителя. Конечно, возможности его камер уже превзошли. Объём памяти в 6 Гб и хранилище 128 Гб меркнут в сравнении с Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Смартфоны Galaxy Note всегда могли похвастаться своими экранами и новый аппарат не стал исключением. Здесь применяется изогнутая панель Dynamic AMOLED QHD с диагональю 6,9 дюйма. Частота обновления у неё составляет 120 Гц и в результате взаимодействие происходит более отзывчиво, чем на других экранах. Если вы прежде не пользовались подобными дисплеями, то почувствуете разницу.

То же самое можно сказать про стилус S-Pen, который идёт в комплекте. Samsung обновила его и он стал более отзывчивым по сравнению с предыдущим. Это не крупное обновление, но если вы пользуетесь стилусом, то прочувствуете его преимущества.





Стилус надежно прячется внизу и чтобы его достать, нужно слегка надавить, чтобы сработал механизм. После, автоматически активируется быстрое меню для управления стилусом.

Писать стилусом интересно и увлекательно. Смартфон можно использовать, как блокнот, а весь рукописный шрифт переносить в электронный вид. Удобно.

Остальные функции вполне предсказуемые. Как и выпущенные годом ранее Galaxy Note 10 и Note 10+, новый аппарат обладает защитой от воды и пыли IP68, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, беспроводной подзарядкой Qi, быстрой подзарядкой 25 Вт через фирменный USB Type-C.

Спереди разместился лоток для SIM и карты памяти формата MicroSD. Рядом с портом Type-C прячется стилус.

Всё это звучит как передовые технологии, но не слишком отличается от прошлогоднего варианта или даже от Galaxy Note 9, который сейчас в два раза дешевле. Если искать разницу между Galaxy Note 20 Ultra 5G и предыдущими аппаратами, нужно взглянуть на тройную заднюю камеру.

Основная камера обладает объективом 108 Мп, есть телефото камера на 12 Мп. Очень сильно улучшен зум и поддерживается запись видео в формате 8K.

Пытаясь исправить слабости Galaxy S20 Ultra, Samsung пытается улучшить камеры, чтобы они были на равных с iPhone 11 Pro, Oppo Find X2 Pro и Google Pixel. Получилось ли это? Отчасти. Это лучшая камера в истории смартфонов Samsung и явное обновление оптики по сравнению с Galaxy Note 10+.

Фотографии с Galaxy Note 20 Ultra получаются отличными. Высокая детализация, насыщенные цвета, а дополнительный зум даёт возможность поиграть с композицией.

Камера Galaxy Note 20 Ultra 5G не сказать что потрясает воображение, чего ждёшь от смартфона по такой высокой цене, но она вполне качественная. Galaxy Note 20 Ultra показал, что южнокорейская компания умеет делать камеры премиальных смартфонов. Чего она не умеет в данный момент, так это вносить в них изменения.

Программное обеспечение

В плане операционной системы мало что изменилось. Аппарат вышел на Android 10 на оболочке Samsung One UI. Крупных изменений нет, но в целом качество на прежнем высоком уровне. Уступая только линейке Google Pixel, Samsung задаёт высокую планку программного обеспечения современных Android-флагманов.

Samsung совместно с Microsoft позиционирует Note 20 как премиальное Android-устройство для облачных игр. Однакого этот сервис доступен не по всему миру.

Автономность

Ёмкость батареи выросла до 4500 мАч, так что продолжительность работы слегка лучше по сравнению с предшественником.

С включенным экраном на одной подзарядке удалось добиться около восьми часов активной работы, что весьма мало. Если транслировать потоковое видео или смотреть YouTube, аппарата хватит на 13 часов.

Если сравнить с другими устройствами, выпущенного годом ранее Note 10+ или более дешёвого Oppo Find X2 Neo, автономность оставляет желать лучшего. Samsung Galaxy Note 20 Ultra поддерживает беспроводную зарядку Qi и быструю подзарядку мощностью 25 Вт через интерфейс USB Type-C.

При такой высокой цене обладатель смартфона не должен беспокоиться, что его не хватит до вечера. В этом плане устройство разочаровало.

Заключение

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G несёт флагманский аппарат на рынке, но если вы ищете более интересные устройства, то лучше присмотреться к совсем необычным Galaxy Z Flip или Z Fold 2. Если цена выглядит слишком высокой, вполне можно взять старый Galaxy Note 10+. Однако, сейчас Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G можно приобрести за 80 тысяч рублей.

Рассматриваемый смартфон исправляет главные недостатки модели годичной давности, но это дорого стоит. В другие времена его было бы проще продавать, но сейчас люди стараются экономить.

В нынешней ситуации дорогостоящее устройство Samsung смотрится по-другому. Не похоже, что оно задаёт высочайшие стандарты, к которым должны стремиться другие производители. Скорее это роскошный аксессуар, который большинство людей не могут себе позволить. Однако, если вы нацелились на его покупку, то берите, он точно не разочарует и будет радовать долгие годы.

Плюсы Шикарный дизайн

Отличная камера

Отличный экран

Хорошая комплектация Минусы Высокая стоимость

Слабая автономность