Galaxy S27 Ultra может перейти на Exynos 2700 вместо Snapdragon из-за перегрева

Согласно данным South Korea’s Seoul Economic Daily, Samsung столкнулась с перегревом и снижением производительности при тестировании Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 для Galaxy S27 Ultra.

Процессор превышал температурные пределы во время длительных нагрузок, что приводило к снижению скорости обработки. Samsung запросила у Qualcomm решение проблем к середине октября, но если это не удастся, компания может перейти на собственный Exynos 2700.

Exynos 2700 разрабатывается подразделением System LSI и изготавливается по 2нм процессу SF2P. Он должен улучшить вычислительные возможности и энергоэффективность по сравнению с предыдущими моделями.

Это станет возвращением Exynos во флагманские модели после Galaxy S22 Ultra, где Exynos 2200 использовался в европейских версиях.