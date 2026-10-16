Samsung Galaxy S27 Plus может лишиться UWB после шести лет поддержки

Китайские сертификаты MIIT указывают на возможное исключение UWB-технологии из будушего Galaxy S27 Plus, что нарушит шестилетнюю традицию поддержки этой функции в Plus-моделях Samsung.

Согласно данным, опубликованным в X-аккаунте Abhishek Yadav, UWB присутствует в списках S27 Pro и S27 Ultra, но отсутствует в S27 и S27 Plus.

Это означает, что базовая модель, как и раньше, не получит UWB, тогда как Plus-версия, которая ранее всегда включала эту технологию, может лишиться её.

UWB-технология, впервые внедрённая Samsung в Galaxy Note 20 Ultra, позволяла точнее отслеживать предметы и открывать совместимые автомобили и умные замки без использования телефона.

Её отсутствие в S27 Plus может ограничить эти возможности, хотя альтернативные решения останутся доступными.

В России UWB-технология от Samsung не поддерживается.