Samsung выпустила One UI 9 для Galaxy S23 в Европе
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Samsung выпустила Android 17 для Galaxy S23 в Европе

Android 17 для Galaxy A16 пока проходит бета-тестирование перед стабильным выпуском.
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Редакция The GEEK сегодня в 14:42
Samsung выпустила Android 17 для Galaxy S23 в Европе

Samsung выпустила стабильную One UI 9 на базе Android 17 для серии Galaxy S23 в Европе. Обновление также распространяется на складные Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 и несколько моделей Galaxy A.

Серия Galaxy S23 получила стабильную прошивку в Южной Корее примерно неделей ранее. Для Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 обновление уже доступно в Южной Корее и Европе.

Среди смартфонов среднего класса обновление до One UI 9 получают Galaxy A57, A37, A27, A56 и A36. Регионы доступности для этих моделей в материале не указаны.

Galaxy A16 пока проходит бета-тестирование One UI 9. По оценке западных экспертов, стабильный Android 17 для него может выйти через несколько недель.

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