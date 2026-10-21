Samsung выпустила Android 17 для Galaxy S23 в Европе

Samsung выпустила стабильную One UI 9 на базе Android 17 для серии Galaxy S23 в Европе. Обновление также распространяется на складные Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 и несколько моделей Galaxy A.

Серия Galaxy S23 получила стабильную прошивку в Южной Корее примерно неделей ранее. Для Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 обновление уже доступно в Южной Корее и Европе.

Среди смартфонов среднего класса обновление до One UI 9 получают Galaxy A57, A37, A27, A56 и A36. Регионы доступности для этих моделей в материале не указаны.

Galaxy A16 пока проходит бета-тестирование One UI 9. По оценке западных экспертов, стабильный Android 17 для него может выйти через несколько недель.