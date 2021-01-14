Samsung официально представила новую линейку Galaxy S21

Сегодня Samsung на специальном мероприятии представила флагманскую линейку смартфонов Galaxy S21. Новые флагманы получили ожидаемый дизайн с окантовкой под камеру, а также самый производительный процессор в истории Galaxy.

Galaxy S21 и Galaxy S21+

По словам производителя они разработали серию Galaxy S21 для тех, кому нужен смартфон, который остается легким и компактным даже с 6,2-дюймовым дисплеем. Galaxy S21+ же получил увеличенный 6,7-дюймовый экран и батарею повышенной емкости.

Технические характеристики Samsung Galaxy S21

Процессор: Exynos 2100

Дисплей: 6,2-дюймовый плоский FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O (2400×1080), 421ppi, сертификация HDR10+, 120Гц (48~120Гц) Eye Comfort Shield

Камеры: ультра широкоугольная 12МП FF, FOV 120° F2.2, 1,4мкм Широкоугольная: 12МП, FOV 79°, автофокус Dual Pixel, оптическая стабилизация изображения, F1.8, 1,8 мкм, телефото: 64МП, автофокус с определением фазы, Hybrid Optic 3X, FOV 76°, оптическая стабилизация изображения, F2.0, 0,8мкм 30X Space Zoom. Фронтальная 10МП, автофокус Dual Pixel, FOV 80°, F2.2, 1,22 мкм

Память: 8ГБ ОЗУ (LPDDR5) с 128ГБ / 256ГБ встроенной памяти

Батарея: 4000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки

Технические характеристики Samsung Galaxy S21+

Процессор: Exynos 2100

Дисплей: 6,7-дюймовый плоский FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O (2400×1080), 394ppi, сертификация HDR10+, 120Гц (48~120Гц) Eye Comfort Shield

Камеры: ультра широкоугольная: 12МП FF, FOV 120° F2.2, 1,4мкм Широкоугольная: 12МП, FOV 79°, автофокус Dual Pixel, оптическая стабилизация изображения, F1.8, 1,8 мкм Телефото: 64МП, автофокус с определением фазы, Hybrid Optic 3X, FOV 76°, оптическая стабилизация изображения, F2.0, 0,8мкм 30X Space Zoom

Память: 8ГБ ОЗУ (LPDDR5) с 128ГБ / 256ГБ встроенной памяти

Батарея: 4800 мАч, с поддержкой быстрой зарядки

Серия Galaxy S21 получила совершенно новый корпус Contour Cut Camera, который переходит в металлическую рамку. S21 и S21+ будут доступны в нескольких цветах, включая новый фирменный «Фиолетовый Фантом». Поверхность каждого устройства получила матовое покрытие.

В Galaxy S21 появился безграничный интеллектуальный адаптивный дисплей Dynamic AMOLED 2X Infinity-O 120 Гц. Частота обновления экрана регулируется автоматически, в зависимости от того, какой контент пользователь просматривает в данный момент – например, ленту в социальной сети или телешоу. А чтобы снизить утомляемость глаз, новая функция Eye Comfort Shield автоматически регулирует интенсивность фильтра синего света в зависимости от времени суток, типа просматриваемого контента и времени отхода пользователя ко сну.

Усовершенствованная функция в камерах 8K Snap позволяет получать кристально чистые изображения из видео разрешения 8K. Запись будет плавной даже при съемке в движении или тряске благодаря режиму Super Steady, автоматически оптимизирующему запись со скоростью 30 или 60 кадров в секунду в разрешении FHD.

Новая функция Director’s View позволяет во время съемки быстро менять камеру, с которой происходит съемка. Vlogger View подходит для ведения съемки с фронтальной и основной камер одновременно для записи реакции на то или иное событие в реальном времени, а Live Thumbnail помогут изменить угол съемки, масштабировать и приближать видео. В сочетании с новыми наушниками Samsung Galaxy Buds Pro, смартфон может одновременно записывать как фоновые звуки, так и голос пользователя, используя несколько микрофонов.

Таким образом, Galaxy S21 в режиме Pro Video можно установить на штатив, а затем использовать Buds Pro в качестве нательного микрофона, чтобы записать речь, движения и другие звуки в высоком качестве. Новые профессиональное настройки видео, такие как Highlight Video и Dynamic Slow-Mo, подходят, чтобы создавать требуемый акцент на самых ярких моментах.

Профессиональные тройные камеры Galaxy S21 и Galaxy S21+ оценивают и подстраивается под каждую сцену, позволяя оптимально запечатлеть любой кадр. В портретном режиме интеллектуальная камера использует улучшенный 3D-анализ, чтобы отделить основной объект съемки от фона, а также предлагает варианты освещения виртуальной студии и фоновые эффекты, помогающие выделить главный предмет на снимке. Аналогичное происходит и при создании селфи.

Новая функция Zoom Lock на Galaxy S21 и Galaxy S21+ сводит к минимуму дрожание рук и делает изображение более четким при приближении до 30 раз, используя искусственный интеллект и оставляя исходную точку фокусировки в центре кадра.

Пользователи Galaxy ожидают от своих смартфонов захватывающего опыта. Модели Galaxy S21 получил поддержку связи 5G и интеллектуальных функций. Новинки подходят для обработки фотографий, записи видео 8K и облачного гейминга.

Galaxy S21 Ultra

Как и ожидалось, новый Galaxy S21 Ultra впервые за всю серию Galaxy S впервые оснащен электронным пером S Pen.

Технические характеристики Galaxy S21 Ultra

Процессор: Exynos 2100

Дисплей: 6,8-дюймовый Edge QHD+, Dynamic AMOLED 2X Infinity-O (3200×1440), 515ppi, сертификация HDR10+, 120Гц (10~120Гц) Eye Comfort Shield

Габариты: 75,6×165,1×8,9 мм, 229 г

Камеры: ультраширокоугольная 12МП, Dual Pixel AF, FOV 120°, F2.2, широкоугольная 108 МП, оптическая стабилизация изображения (OIS), F1.8, телефото 1: 10МП Dual Pixel AF, Optical 3x, FOV 35°, оптическая стабилизация изображения, F2.4, телефото 2: 10МП Dual Pixel AF, Optical 10x, FOV 10°, оптическая стабилизация изображения, F4.9, 1,22мкм 100X Space Zoom Лазерный автофокус. Фронтальная 40MP, автофокус с определением фазы, FOV 80°, F2.2, 0,7 мкм

Память: 12ГБ ОЗУ (LPDDR5) с 128ГБ / 256ГБ встроенной памяти, 16 ГБ ОЗУ (LPDDR5) с 512 ГБ встроенной памяти

Батарея: 5000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки

Серия Galaxy S21 выполнена в новом стиле, который выделяет её среди других смартфонов. Также она получила совершенно новый корпус Contour Cut Camera, который переходит в металлическую рамку.

Смартфон доступен в цветах «Черный Фантом» и «Серебряный Фантом» с премиальным матовым покрытием. Для заказа также будет доступны кастомизированные версии Galaxy S21 Ultra в цветах «Титановый Фантом», «Cиний Фантом» и «Бронзовый Фантом». Повышенную прочность устройства обеспечивает покрытие самым прочным в истории бренда стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Galaxy S21 Ultra – самый большой гаджет в серии Galaxy S21 с 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X. Кроме того, это самый интеллектуальный дисплей Samsung. Пользователям впервые не придется выбирать между плавной частотой обновления 120 Гц и разрешением Quad HD+ – S21 Ultra сочетает их. Частота обновления экрана регулируется от 10 Гц до 120 Гц в зависимости от просматриваемого контента. По сравнению с Galaxy S20, S21 Ultra предлагает на 25% более яркое изображение с максимальной яркостью 1500 нит. Как и Galaxy S21 и S21 +, Galaxy S21 Ultra получил функцию Eye Comfort Shield, которая снижает нагрузку на глаза пользователя.

Galaxy S21 Ultra оснащен самой передовой системой камер профессионального уровня для съемки фото высокого качества при различном освещении и настройках, а также съемки и редактирования видео с рядом новых интеллектуальных функций, совершенствующих каждый кадр.

Четыре основные камеры (сверхширокоугольная, широкоугольная и двойной телеобъектив) с новым 108-мегапиксельным профессиональным сенсором позволяют создавать 12-битные HDR-фотографии. Впервые смартфон Galaxy поддерживает съемку в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду на всех объективах, включая фронтальный и четыре тыльных, чтобы менять перспективу без потери качества. А 12-битные RAW файлы сохранят все детали при редактировании фотографий.

Galaxy S21 Ultra оснащен 100-кратным Space Zoom с первой в мире системой двойных телеобъективов Samsung – одним оптическим 3-кратным и одним оптическим 10-кратным, оба – с двойным фотодиодом.

Цены

Представленные новинки поступят в продажу 5 февраля:

Galaxy S21+– в цветах «Черный Фантом», «Серый Фантом» и «Фиолетовый Фантом» по рекомендованной цене 94 990 рублей за версию 256 ГБ и в цветах «Черный Фантом» и «Фиолетовый Фантом» по 89 990 рублей за версию 128 ГБ.

Galaxy S21 –в цветах «Белый Фантом», «Серый Фантом», «Розовый Фантом» и «Фиолетовый Фантом» по рекомендованной цене 79 990 рублей за версию 256 ГБ и в цветах «Серый Фантом» и «Фиолетовый Фантом» за 74 990 рублей за версию 128 ГБ.

Предварительный заказ на Galaxy S21 Ultra можно оформить уже сегодня. Пользователи, разместившие предзаказ на Galaxy S21 Ultra, получат в подарок новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro черного цвета и Smart Tag черного цвета.

Продажи Galaxy S21 Ultra на территории России начнутся 5 февраля. Смартфон будет доступен в фирменной рознице и магазинах партнеров в цветах «Черный Фантом» и «Серебряный Фантом» по рекомендованной цене 127 990 рублей за версию 512 ГБ, 114 990 рублей за версию 256 ГБ и 109 990 рублей за версию 128 ГБ.