Samsung обновила Galaxy A52 до Android 13

Компания Samsung выпустила обновление для Galaxy A52 — оно добавляет поддержку Android 13 и интерфейса One UI 5.0. Обновление имеет номер A525FXXU4CVJB, в него входят также патчи безопасности за ноябрь.

Отметим, что в России Galaxy A52 – популярная модель, которая изначально вышла с Android 11. В конце прошлого года новинка получила Android 12, сейчас – Android 13. В 2023 году смартфон получит ещё и Android 14.

Помимо этого, ранее финальную версию новой ОС получили Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy M32 5G и Galaxy M52 5G. Таким образом, поддержка Samsung становится куда лучше.

Ранее в сети появились рендеры модели A54. Визуально — это копия S23, но с менее мощной «начинкой».