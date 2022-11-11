Смартфоны OnePlus 9 получили Android 13

Владельцы прошлогодних флагманов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro начали получать обновление OxygenOS 13 на Android 13.

Апдейт приносит все новые функции Android 13, различные надстройки от OnePlus и патч безопасности за октябрь 2022 года. Кроме того, повысилась стабильность системы и исправлены ранее найденные баги панели уведомлений и быстрых настроек.

Проверить доступность обновление можно перейдя в Настройки > Обновление системы.