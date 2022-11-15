Появились качественные рендеры Samsung Galaxy A54 — это копия S23

По данным сетевого информатора OnLeaks новый смартфон среднего уровня Samsung Galaxy A54 будет внешне копировать дизайн Galaxy S23. Таким образом, он будет сильно отличаться от Samsung Galaxy A53 5G.

Новинка приписывают плоский экран с вырезом и три камеры со вспышкой. При этом разница будет в характеристиках.

Зато характеристики смартфонов будут совершенно разными. Доступный Galaxy A54 получит 6,4-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессором послужит MediaTek Dimensity 700, емкость аккумулятора 5000 мАч, объем оперативной памяти от 6 до 12 Гб. Основную камеру наделят датчиками в 50, 12 и 5 Мп, у фронтальной — 32 Мп. Устройство будет поставляться с Android 13 из коробки и интерфейсом One UI 5.0.

Выход Samsung Galaxy A54 ожидается в начале 2023 года.

Что известно о Galaxy S23 можно почитать здесь и здесь.