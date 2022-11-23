Honor анонсировала ОС MagicOS 7.0 и назвала сроки выпуска

Бренд Honor презентовала новую версию фирменной оболочки MagicOS под номером 7.0. Она основана на Android 13 и будет предустановлена на всех будущих смартфонах Honor, в том числе на складном Magic Vs и линейке Honor 80.

У прошивки обновили интерфейс, добавили новый шрифт Honor Sans, а также сделали новые иконки и виджеты.

Также в системе применяется четыре новых технологии:

MagicRing — передача файлов, общий буфер обмена и другие взаимодействия с устройствами на MagicOS от Honor;

MagicText — распознавание текста на изображениях;

OS TurboX — ускорение запуска приложений и управление питанием;

MagicGuard — защита от вирусов и вредоносного ПО.

А вот так выглядит график выхода для разных моделей, но только на китайском рынке:

Декабрь 2022: Magic V, Magic3 Ultimate Edition, Magic3 Pro, Magic3, V40;

Январь 2023: Magic4 Supreme Edition, Magic4 Pro, Magic4;

Февраль 2023: 70, 70+, 70 Pro;

Март 2023: 50, 50 Pro, 60, 60 Pro;

Апрель 2023: X40 GT;

Май 2023: X30, X40, V40 Light Luxury Edition.

Сведений о глобальном релизе MagicOS 7.0 пока нет, они появятся позднее.