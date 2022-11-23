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Honor анонсировала ОС MagicOS 7.0 и назвала сроки выпуска

Бренд Honor презентовала новую версию фирменной оболочки MagicOS под номером 7.0. Она основана на Android 13 и будет предустановлена на всех будущих смартфонах Honor, в том числе на складном Magic Vs и линейке Honor 80.

У прошивки обновили интерфейс, добавили новый шрифт Honor Sans, а также сделали новые иконки и виджеты.

Также в системе применяется четыре новых технологии:

  • MagicRing — передача файлов, общий буфер обмена и другие взаимодействия с устройствами на MagicOS от Honor;
  • MagicText — распознавание текста на изображениях;
  • OS TurboX — ускорение запуска приложений и управление питанием;
  • MagicGuard — защита от вирусов и вредоносного ПО.

А вот так выглядит график выхода для разных моделей, но только на китайском рынке:

  • Декабрь 2022: Magic V, Magic3 Ultimate Edition, Magic3 Pro, Magic3, V40;
  • Январь 2023: Magic4 Supreme Edition, Magic4 Pro, Magic4;
  • Февраль 2023: 70, 70+, 70 Pro;
  • Март 2023: 50, 50 Pro, 60, 60 Pro;
  • Апрель 2023: X40 GT;
  • Май 2023: X30, X40, V40 Light Luxury Edition.

Сведений о глобальном релизе MagicOS 7.0 пока нет, они появятся позднее.

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Источник:
The GEEK
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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