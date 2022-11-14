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ASUS раскрыла график обновления своих смартфонов до Android 13

Компания ASUS опубликовала график выхода обновлений до версии Android 13  для своих смартфонов. Пока что апдейт получат только новые модели.

Первым будет Zenfone 9, для него обновление появится в декабре этого года. Серия Zenfone 8 обновится в январе 2023 года. Линейка ROG 6D/6D Ultimate получит патч в первом квартале 2023 года, тогда же выйдет обновление и для ROG Phone 6/6 Pro. А вот ROG Phone 5/5s обновится во втором квартале 2023 года.

В списке пока отсутствуют Zenfone 7 и 7 Pro, которые ранее получили обновления до Android 12. Неизвестно, будут ли они обновляться в будущем.

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Источник:
GSMArena
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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