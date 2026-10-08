Bambu Lab получит собственный шоурум в центре Москвы
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Bambu Lab получит собственный шоурум в центре Москвы

В нём представят 3D-принтеры бренда, расходные материалы и отдельные зоны для демонстрации печати.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 20:36
Bambu Lab получит собственный шоурум в центре Москвы

Компания 3D-Outlet откроет 10 октября в Москве шоурум Bambu Lab. Он расположится на 1-й Тверской-Ямской улице.

В пространстве представят модели Bambu Lab от домашней A-серии до устройств H-серии, а также филаменты PLA, PETG, ABS и TPU. Часть зоны отведут под демонстрацию работы принтеров и проведение мастер-классов.

Параллельно Bambu Lab расширяет присутствие в российской офлайн-рознице. Техника бренда появляется в сетях DNS, re:Store, «Ситилинк» и М.Видео.

По данным 3D-Outlet, объём российского рынка аддитивных технологий в 2025 году вырос на 21,2% и превысил 22,3 млрд рублей. К 2030 году компания ожидает рост до 58 млрд рублей.

Bambu Lab R1

Также 3D-Outlet сообщила о планах начать продажи Bambu Lab R1. Устройство оснащено CO₂-лазером мощностью 55 Вт и предназначено для резки и гравировки дерева, кожи, стекла и акрила. Рабочая область составляет 600 × 300 мм.

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