Российские ритейлеры открыли предзаказ на Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4

Ритейлеры «М.Видео» и «Эльдорадо» открыли предзаказы на недавно представленные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4. Одновременно продажи анонсировал авторизованный магазин GalaxyStore (принадлежит Inventive Retail Group).

Кроме того, GalaxyStore указал стоимость ожидаемых смартфонов:

Galaxy Z Flip 4 — от 119 990 рублей (в Европе от 1099 евро или 68 000 рублей);

Galaxy Z Fold 4 — от 169 990 рублей (в Европе от 1799 евро или 111 550 рублей).

Как отмечает источник «Известия», новинки от Samsung появятся ещё одного у ритейлера, но не уточнил у какого именно.

Официальные продажи Z Flip 4 и Z Fold 4 по всему миру стартуют 26 августа. В России смартфоны будут поставляться по параллельному импорту.

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