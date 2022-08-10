Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip 4

Компания Samsung на специальном мероприятии Galaxy Unpacked представила множество новых устройств. Например, долгожданная новинка – раскладушка Galaxy Z Flip 4. Каких-то глобальных изменений в дизайне нет, только улучшились технические характеристики.

Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 4:

Габариты: 84,9×71,9×17,1 мм (сложен), 165,2×71,9×6,9 мм (разложен), 187 г

Дисплей: 6,7″, 2640×1080, AMOLED 2X, 1-120 Гц, Gorilla Glass Victus+ (основной), 1,9″, 260×512, AMOLED (дополнительный)

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 3,2 ГГц, Adreno 730 Память: 8 ГБ оперативной, 128/256/512 ГБ постоянной

Камера: 12 Мп, f/1,8 (основная), 12 Мп, f/2,2 (широкоугольная); 10 Мп, f/2,4 (фронтальная)

Аккумулятор: 3700 мАч, быстрая зарядка, беспроводная зарядка ОС: Android 12, One UI

Связь: USB-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, eSIM, NFC

Главное отличие в дизайне от прошлого поколения – более тонкие рамки вокруг дисплея. Также грани стали плоскими, а металлические элементы вокруг шарнира не так сильно выражены, как раньше. Среди улучшений значится «ультратонкое» защитное стекло и продвинутая камера для фото и видео.

На смену Qualcomm Snapdragon 888 пришел новый чипсет Snapdragon 8+ Gen 1. За автономность отвечает аккумулятор на 3700 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Устройство может зарядиться с 0% до 50% всего за 30 минут.

Стоимость Galaxy Z Flip 4 будет начинаться от $1000 (около 61 000 рублей). Предварительные заказы на новый смартфон начнут принимать уже сегодня, а в свободную продажу поступит 26 августа.

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