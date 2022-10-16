Redmi Note 12 представят до конца октября

Популярный инсайдер Digital Chat Station рассказал, что со следующей недели Redmi начнет публиковать официальные данные и тизеры грядущего Redmi Note 12. Сообщается, что представить смартфон должны до конца октября, хотя ранее утверждалось, что анонс может произойти до 11 ноября.

По слухам, Redmi Note 12 получит MediaTek Dimensity 1080 5G, который представили совсем недавно. Тесты AnTuTu показали, что по мощности он будет примерно равен Snapdragon 778G. Также смартфону приписывают поддержку 67-ваттной зарядки для базовой версии и 120-ваттной для Note 12 Pro.

Стоимость Redmi Note 12 будет варьироваться от $140 до $210, ценник на Pro-версию составит от $210- $280.

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