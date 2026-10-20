Вышел Redmi Band 4: экран 60 Гц и 21 день автономности
Новости

Вышел Redmi Band 4: экран 60 Гц и 21 день автономности

Redmi Band 4 поступил в продажу в Китае по цене 169 юаней.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:41
Redmi Band 4 вышел с экраном 60 Гц и автономностью до 21 дня

В Китае начались продажи фитнес-браслета Redmi Band 4. Он получил экран 60 Гц и заявленную автономность до 21 дня — на три дня больше, чем у предшественника.

Браслет имеет цельный корпус, рамку с металлической фактурой и экран диагональю 1,47 дюйма под изогнутым стеклом 2.5D. На ремешок добавили вертикальную текстуру, а застёжку со штифтом обновили для более надёжной фиксации.

Redmi Band 4 вышел с экраном 60 Гц и автономностью до 21 дня

При регулярном мониторинге показателей здоровья автономность сокращается до восьми дней. Redmi Band 4 отслеживает стресс в течение дня, пульс, насыщение крови кислородом, сон и показатели женского здоровья.

Для тренировок предусмотрено 50 спортивных режимов, включая бег, езду на велосипеде и настольный теннис. Водозащита соответствует 5 ATM. Браслет также показывает уведомления, поддерживает будильники, смену циферблатов и оплату по QR-кодам WeChat и Alipay в Китае.

Redmi Band 4 вышел с экраном 60 Гц и автономностью до 21 дня

Поддержка NFC в описании новинки не упоминается, хотя Redmi Band 3 предлагал её для оплаты в Китае. Redmi Band 4 стоит 169 юаней (около 25 долларов) против 159 юаней на старте продаж модели 2024 года. Первый Redmi Band в 2020 году стоил на старте 99 юаней.

Обсудить

Главное по теме

Новости Xiaomi представила REDMI Note 17 Pro Refresh Edition — новые расцветки и даунгрейд вариантов памяти

Смартфон заменит обычную версию REDMI Note 17 Pro.
Новости Xiaomi расширила программу по замене аккумуляторов в старых смартфонах Новости Новые REDMI Note 17 приехали в Россию: три модели от 22 тыс. рублей

Похожие материалы

Redmi Xiaomi представила Redmi K100 Pro Max с батареей 9070 мАч и дизайном в цветах будущих iPhone

Дизайн в расцветках, напоминающих ожидаемую палитру будущих iPhone.

 Redmi До анонса: в сеть утекли рендеры топового Redmi K100 Pro Max в цвете Cabernet Red

Презентация состоится 11 августа.

 Redmi Xiaomi представила Redmi Note 17

Новинки получили крупные OLED-экраны, но одновременно подорожали и перешли на более скромные характеристики.

 Redmi Redmi выпустил антикризисный флагман K90 Ultra с батареей 8850 мАч и звуком Bose

Скидки и подборки

Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни

Последние новости

Microsoft предлагает сдать Xbox Series X за подарочную карту Apple запретила покупать больше двух iPhone Duo Массовая атака на российские хостинги: хакеры могли похитить пароли и криптокошельки Дизайн смартфонов Samsung Galaxy S27 подтверждён чехлами Netflix выпустил все десять серий второго сезона Cyberpunk: Edgerunners Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

12 октября · Honor

HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

Проверяем, насколько удачно HONOR совместила автономность и повседневные функции.
  1. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  2. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
  3. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  4. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  5. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
Смотреть все обзоры →