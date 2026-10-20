Вышел Redmi Band 4: экран 60 Гц и 21 день автономности

В Китае начались продажи фитнес-браслета Redmi Band 4. Он получил экран 60 Гц и заявленную автономность до 21 дня — на три дня больше, чем у предшественника.

Браслет имеет цельный корпус, рамку с металлической фактурой и экран диагональю 1,47 дюйма под изогнутым стеклом 2.5D. На ремешок добавили вертикальную текстуру, а застёжку со штифтом обновили для более надёжной фиксации.

При регулярном мониторинге показателей здоровья автономность сокращается до восьми дней. Redmi Band 4 отслеживает стресс в течение дня, пульс, насыщение крови кислородом, сон и показатели женского здоровья.

Для тренировок предусмотрено 50 спортивных режимов, включая бег, езду на велосипеде и настольный теннис. Водозащита соответствует 5 ATM. Браслет также показывает уведомления, поддерживает будильники, смену циферблатов и оплату по QR-кодам WeChat и Alipay в Китае.

Поддержка NFC в описании новинки не упоминается, хотя Redmi Band 3 предлагал её для оплаты в Китае. Redmi Band 4 стоит 169 юаней (около 25 долларов) против 159 юаней на старте продаж модели 2024 года. Первый Redmi Band в 2020 году стоил на старте 99 юаней.