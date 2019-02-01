Раскрыты характеристики Samsung Galaxy Note20
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Раскрыты характеристики Samsung Galaxy Note20

На днях стали известны все характеристики флагманского смартфона Galaxy Note20 Ultra, а сегодня появились данные о более доступной версии – Galaxy Note20.

Экран уменьшился до 6.7 дюйма, тот же AMOLED с разрешением 2400×1080 и частотой обновления 60 Гц. В качестве процессора используется Snapdragon 865 Plus или Exynos 990 вкупе с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора составит 4300 мАч с функцией быстрой зарядки.

  • Samsung Galaxy Note20 2
  • Samsung Galaxy Note20 1
  • Samsung Galaxy Note20

Основная камера получит три модуля на 64, 12 и 12 Мп. Фронтальная камера на 10 Мп.

Корпус тоже станет проще. Вместо стекла будет использоваться пластик. По бокам будут размещены стереодинамики, а само устройство будет защищено по стандарту P68.

Линейку Galaxy Note20 представят на специальном мероприятии 5 августа.

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