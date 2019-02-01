Раскрыты характеристики Samsung Galaxy Note20 Ultra

Только вчера Samsung объявила о презентации 5 августа, как сегодня появилась практически вся информация о грядущем флагмане Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Если верить информации инсайдеров, то новинка получит огромный 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением WQHD+ и частотой обновления 120 Гц. В экране будет небольшой вырез для фронтальной камеры на 10 Мп, а под дисплеем встроен сканер отпечатков пальцев. Кроме того, смартфон станет первым устройством, который получит защиту Gorilla Glass 7.

Основная тройная камера оснащена модулями на 108 МП, 12 Мп и 12 Мп. Для увеличения используется 5-кратный оптический зум и 50-кратный цифровой.

По традиции Samsung выпустит две версии смартфона на разных процессорах. В России появится европейская версия с чипсетом Exynos 990 и 12 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных будет доступно 256, 512 ГБ и скорее всего 1 ТБ памяти с возможностью расширения через microSD. Аккумулятор на 4500 мАч поддерживает быструю зарядку, которая способна зарядить смартфон до 70% за 30 минут.

Примерная стоимость Note20 Ultra составит более 1 тысячи евро (около 81 000 рублей). Презентация пройдёт в онлайн-формате 5 августа.