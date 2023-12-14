Раскрыты характеристики HUAWEI nova 12 Ultra: флагманские камеры и Kirin 9000S

Запуск новой линейки смартфонов HUAWEI nova 12 ожидается в Китае уже в этом месяце. На этом фоне в сети опубликовали предполагаемые характеристики устройства.

Известный инсайдер Digital Chat Station рассказал, что HUAWEI nova 12 Ultra будет оснащен изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К и вырезом для двух фронтальных камер, одна из которых на 60 Мп. Основная камера – сенсор на 50 Мп с датчиком оптического формата 1/1,55 дюйма и поддержкой переменной диафрагмы. «Сердцем» смартфона может стать процессор Kirin 9000S с поддержкой 5G быстрая зарядка 100 Вт. Утечка также предполагает поддержку двусторонней спутниковой связи.

Ожидается, что nova 12 Ultra станет премиальной моделью в серии nova 12, в которую, по слухам, войдут еще как минимум три устройства: nova 12 Lite, nova 12 и nova 12 Pro.