Nothing готовит Phone (2a) и Phone (3): раскрыты даты выхода смартфонов

Компания Nothing готовится запустить в 2024 году сразу два смартфона – Phone (2a) и Phone (3). Соответствующую информацию раскрыл инсайдер Sanju Choudhary.

По его словам, Nothing Phone (2a) ориентировочно выйдет в первом квартале 2024 года. Согласно прежним слухам, его могут представить на выставке Mobile World Congress 2024, которая пройдет в Барселоне 27 февраля 2024 года. Подробнее о том, что на данный момент известно о смартфоне, читайте в материале.

Что касается Nothing Phone (3), то устройство ожидается в июле 2024 года. Напомним, именно в июле прошлого года компания официально анонсировала Nothing Phone (2).

На этом новинки не заканчиваются. Sanju Choudhary рассказал, что Nothing под своим суббрендом CMF выпустит в этом году наушники Buds 2 Pro. Первое поколение устройства представили в конце сентября 2023 года.