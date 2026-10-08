Paramount снимет фильм по Cyberpunk 2077

Paramount Pictures начала разработку полнометражного игрового фильма по вселенной Cyberpunk 2077. Проект создаётся совместно с CD Projekt Red, сообщает Deadline.

Продюсером выступит Лоренцо ди Бонавентура вместе с CD Projekt Red. Подробности сюжета пока не раскрываются, поэтому неизвестно, станет ли фильм прямой экранизацией истории Ви и Джонни Сильверхенда или расскажет новую историю в Найт-Сити.

Cyberpunk 2077 вышла в 2020 году и к настоящему моменту разошлась тиражом более 40 млн копий. Дополнение Phantom Liberty продалось тиражом 15 млн экземпляров.

Режиссёр, актёрский состав и дата выхода фильма пока не объявлены.