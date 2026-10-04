1,2 млн игроков в восторге от браузерной GTA, созданной с помощью ИИ

Taipei GTA работает прямо в браузере, предлагает открытый мир и 93 миссии, а на разработку ушло около $10 тысяч в ИИ-токенах.

Разработчики AICodeWith выпустили бесплатную браузерную игру Taipei GTA, созданную преимущественно с помощью ИИ-инструментов. Действие происходит на улицах Тайбэя, а сама игра явно вдохновлена классическими частями Grand Theft Auto.

По данным тайваньских СМИ, спустя три дня после запуска число одновременных игроков достигло 1,2 млн. Официальной статистики от разработчиков пока нет.

На создание игры потратили около $10 тысяч в токенах для ИИ-моделей. Платформа AICodeWith предоставляет доступ к DeepSeek, Qwen, Kimi, GLM и другим нейросетям, которые использовались при разработке.

В Taipei GTA можно свободно перемещаться по городу, угонять транспорт, вступать в драки и выполнять задания. Сейчас доступно 93 миссии, а среди локаций есть районы Симэньдин, главный вокзал Тайбэя и мемориал Чан Кайши.

Игра работает через браузер и не требует установки. Разработчики продолжают её расширять и собирают предложения игроков для будущих обновлений.