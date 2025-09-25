Анонс Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max — как iPhone 17 Pro, только с дополнительным экраном | The GEEK
Анонс Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max — как iPhone 17 Pro, только с дополнительным экраном

Его дополняют качественные основные экраны, Snapdragon 8 Elite Gen 5, огромные батареи и арсенал достойных камер.

25 сентября в Китае состоялась презентация новой флагманской линейки Xiaomi 17. В нее вошли три модели — Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. Все они стали первыми смартфонами в мире на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Характеристики Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 ProXiaomi 17 Pro Max
Габариты151,1×71,8×8,0 мм, вес — 192 г162,9×77,6×8,0 мм, вес — 219 г
Экран6,3 дюймов, LTPO AMOLED, 2656×1220 пикселей, 1-120 Гц, ШИМ 2160 ГЦ, до 3500 нит, HDR10+6,9 дюймов, LTPO AMOLED, 2608х1200 пикселей, 1-120 Гц, ШИМ 2160 ГЦ, до 3500 нит, HDR10+
Дополнительный экран2,7 дюймов, LTPO AMOLED, 904х572 пикселей, 1-120 Гц, до 3500 нит, HDR10+2,9 дюймов, LTPO AMOLED, 976х596 пикселей, 1-120 Гц, до 3500 нит, HDR10+
ПроцессорQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
ОЗУ12/16 ГБ LPDDR5X
Память256/512/1024 ГБ UFS 4.1512/1024 ГБ UFS 4.1
КамерыОсновная — 50 Мп, Light Fusion 950L, f/1.67, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.4, 102 градусов, автофокус, EIS; перископ — 50 Мп, Samsung JN5, 1/2.75″, f/3.0, 5-кратный оптический зум, макро от 20 см, OIS; фронтальная — 50 Мп, f/2.2Основная — 50 Мп, Light Fusion 950L, f/1.67, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.4, 102 градусов, автофокус, EIS; перископ — 50 Мп, 1/2″, f/2.6, 5-кратный оптический зум, макро от 30 см, OIS; фронтальная — 50 Мп, f/2.2
Аккумулятор6300 мАч, быстрая зарядка 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 22,5 Вт7500 мАч, быстрая зарядка 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 22,5 Вт
БезопасностьIP68, ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу
ОСHyperOS 3 (Android 16)
Связь и интерфейсыWi-Fi 7, 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC, две nanoSIM

Особое внимание компания уделила старшим версиям — Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max. Их главной особенностью стал необычный дизайн блока камер, который занимает всю ширину задней панели, как в iPhone 17 Pro. Прямо на нем установлен дополнительный экран.

Анонсированы Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max —

По задумке разработчиков, этот дисплей можно использовать для разных задач: он создает необычный стиль устройства, подходит для селфи-съемки, отображает уведомления и полезную информацию от приложений. Кроме того, с помощью специального чехла с кнопками на нем можно запускать мини-игры.

Xiaomi 17 Pro
Xiaomi 17 Pro Max

Цены Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max

  • Xiaomi 17 Pro (12/256 ГБ) — 4999 юаней (~58 500 рублей);
  • Xiaomi 17 Pro (12/512 ГБ) — 5299 юаней (~62 000 рублей);
  • Xiaomi 17 Pro (16/512 ГБ) — 5599 юаней (~65 600 рублей);
  • Xiaomi 17 Pro (16/1024 ГБ) — 5999 юаней (~70 300 рублей);
  • Xiaomi 17 Pro Max (12/512 ГБ) — 5999 юаней (~70 300 рублей);
  • Xiaomi 17 Pro Max (16/512 ГБ) — 6299 юаней (~73 800 рублей);
  • Xiaomi 17 Pro Max (16/1024 ГБ) — 6999 юаней (~82 000 рублей).
Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
