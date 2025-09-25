Анонс Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max — как iPhone 17 Pro, только с дополнительным экраном

25 сентября в Китае состоялась презентация новой флагманской линейки Xiaomi 17. В нее вошли три модели — Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. Все они стали первыми смартфонами в мире на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Характеристики Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max
|Xiaomi 17 Pro
|Xiaomi 17 Pro Max
|Габариты
|151,1×71,8×8,0 мм, вес — 192 г
|162,9×77,6×8,0 мм, вес — 219 г
|Экран
|6,3 дюймов, LTPO AMOLED, 2656×1220 пикселей, 1-120 Гц, ШИМ 2160 ГЦ, до 3500 нит, HDR10+
|6,9 дюймов, LTPO AMOLED, 2608х1200 пикселей, 1-120 Гц, ШИМ 2160 ГЦ, до 3500 нит, HDR10+
|Дополнительный экран
|2,7 дюймов, LTPO AMOLED, 904х572 пикселей, 1-120 Гц, до 3500 нит, HDR10+
|2,9 дюймов, LTPO AMOLED, 976х596 пикселей, 1-120 Гц, до 3500 нит, HDR10+
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
|ОЗУ
|12/16 ГБ LPDDR5X
|Память
|256/512/1024 ГБ UFS 4.1
|512/1024 ГБ UFS 4.1
|Камеры
|Основная — 50 Мп, Light Fusion 950L, f/1.67, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.4, 102 градусов, автофокус, EIS; перископ — 50 Мп, Samsung JN5, 1/2.75″, f/3.0, 5-кратный оптический зум, макро от 20 см, OIS; фронтальная — 50 Мп, f/2.2
|Основная — 50 Мп, Light Fusion 950L, f/1.67, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.4, 102 градусов, автофокус, EIS; перископ — 50 Мп, 1/2″, f/2.6, 5-кратный оптический зум, макро от 30 см, OIS; фронтальная — 50 Мп, f/2.2
|Аккумулятор
|6300 мАч, быстрая зарядка 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 22,5 Вт
|7500 мАч, быстрая зарядка 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 22,5 Вт
|Безопасность
|IP68, ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу
|ОС
|HyperOS 3 (Android 16)
|Связь и интерфейсы
|Wi-Fi 7, 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC, две nanoSIM
Особое внимание компания уделила старшим версиям — Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max. Их главной особенностью стал необычный дизайн блока камер, который занимает всю ширину задней панели, как в iPhone 17 Pro. Прямо на нем установлен дополнительный экран.
По задумке разработчиков, этот дисплей можно использовать для разных задач: он создает необычный стиль устройства, подходит для селфи-съемки, отображает уведомления и полезную информацию от приложений. Кроме того, с помощью специального чехла с кнопками на нем можно запускать мини-игры.
Цены Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Pro (12/256 ГБ) — 4999 юаней (~58 500 рублей);
- Xiaomi 17 Pro (12/512 ГБ) — 5299 юаней (~62 000 рублей);
- Xiaomi 17 Pro (16/512 ГБ) — 5599 юаней (~65 600 рублей);
- Xiaomi 17 Pro (16/1024 ГБ) — 5999 юаней (~70 300 рублей);
- Xiaomi 17 Pro Max (12/512 ГБ) — 5999 юаней (~70 300 рублей);
- Xiaomi 17 Pro Max (16/512 ГБ) — 6299 юаней (~73 800 рублей);
- Xiaomi 17 Pro Max (16/1024 ГБ) — 6999 юаней (~82 000 рублей).
