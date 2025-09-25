Анонс Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max — как iPhone 17 Pro, только с дополнительным экраном

25 сентября в Китае состоялась презентация новой флагманской линейки Xiaomi 17. В нее вошли три модели — Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. Все они стали первыми смартфонами в мире на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Характеристики Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 Pro Max Габариты 151,1×71,8×8,0 мм, вес — 192 г 162,9×77,6×8,0 мм, вес — 219 г Экран 6,3 дюймов, LTPO AMOLED, 2656×1220 пикселей, 1-120 Гц, ШИМ 2160 ГЦ, до 3500 нит, HDR10+ 6,9 дюймов, LTPO AMOLED, 2608х1200 пикселей, 1-120 Гц, ШИМ 2160 ГЦ, до 3500 нит, HDR10+ Дополнительный экран 2,7 дюймов, LTPO AMOLED, 904х572 пикселей, 1-120 Гц, до 3500 нит, HDR10+ 2,9 дюймов, LTPO AMOLED, 976х596 пикселей, 1-120 Гц, до 3500 нит, HDR10+ Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ОЗУ 12/16 ГБ LPDDR5X Память 256/512/1024 ГБ UFS 4.1 512/1024 ГБ UFS 4.1 Камеры Основная — 50 Мп, Light Fusion 950L, f/1.67, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.4, 102 градусов, автофокус, EIS; перископ — 50 Мп, Samsung JN5, 1/2.75″, f/3.0, 5-кратный оптический зум, макро от 20 см, OIS; фронтальная — 50 Мп, f/2.2 Основная — 50 Мп, Light Fusion 950L, f/1.67, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.4, 102 градусов, автофокус, EIS; перископ — 50 Мп, 1/2″, f/2.6, 5-кратный оптический зум, макро от 30 см, OIS; фронтальная — 50 Мп, f/2.2 Аккумулятор 6300 мАч, быстрая зарядка 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 22,5 Вт 7500 мАч, быстрая зарядка 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 22,5 Вт Безопасность IP68, ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу ОС HyperOS 3 (Android 16) Связь и интерфейсы Wi-Fi 7, 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC, две nanoSIM

Особое внимание компания уделила старшим версиям — Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max. Их главной особенностью стал необычный дизайн блока камер, который занимает всю ширину задней панели, как в iPhone 17 Pro. Прямо на нем установлен дополнительный экран.

По задумке разработчиков, этот дисплей можно использовать для разных задач: он создает необычный стиль устройства, подходит для селфи-съемки, отображает уведомления и полезную информацию от приложений. Кроме того, с помощью специального чехла с кнопками на нем можно запускать мини-игры.

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro Max

Цены Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max