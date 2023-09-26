CMF by Nothing представила первые устройства

Сегодня бренд CMF, входящий в состав экосистемы компании Nothing, представил свои новые продукты: беспроводные наушники, часы и блок питания.

Беспроводные наушники CMF Buds Pro

Новинка поставляется с круглым зарядным кейсом, доступным в трех цветах: оранжевом, белом и темно-сером. Сами наушники выполнены в цвете кейса. Они оснащены активным шумоподавлением до 45 децибел, имеют самую большую батарею среди аудиопродуктов Nothing и обеспечивают до 6,5 часов автономной работы с включенным ANC и до 11 часов без него.

С аудиодрайверами диаметром 10 мм и возможностью регулировки низких частот в реальном времени, по словам производителя, они обеспечивают выдающееся звуковое качество. Наушники поддерживают кодеки SBC и AAC, а также Bluetooth 5.3.

Цена на CMF Buds Pro составляет 3499 индийских рупий (~4000 рублей).

Смарт-часы CMF Watch Pro

CMF Watch Pro оснащены 1,96-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 410×502 точек и яркостью более 600 нит. Они поддерживают GPS-навигацию для бега, велосипеда, ходьбы и походов.

Интерфейс часов выполнен в стиле Nothing OS. Они также предлагают различные режимы тренировок и мониторинг здоровья, включая мониторинг сердечного ритма и насыщения крови кислородом в режиме реального времени, а также отслеживание сна и стресса.

Со встроенным микрофоном и динамиком, пользователи могут принимать звонки с часов. CMF Watch Pro доступны в двух вариантах: темно-сером с матовой алюминиевой отделкой и полированном блестящем алюминии.

Цена на часы начинается от 4499 индийских рупий (~5200 рублей).

Блок питания CMF Power 65W GaN

Блок питания CMF Power 65W GaN предлагает два порта USB-C и один USB-A для одновременной зарядки нескольких устройств. С общей выходной мощностью 65 Вт, он поддерживает множество основных протоколов зарядки, включая PD3.0, QC4.0+/3.0/2.0, SCP, FCP, PPS, AFC, Samsung 9V2A, DCP и Apple 2.4A. Блок питания совместим с кабелями, сертифицированными Apple MFI.

Цена CMF Power 65W GaN составляет 2999 индийских рупий (~3400 рублей).