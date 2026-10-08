Anthropic запретила пользователям оскорблять Claude

Anthropic обновила правила использования Claude. Одним из новых ограничений стал запрет на «систематическое и бессмысленное оскорбительное или жестокое поведение» по отношению к ИИ, пишет The Verge.

При подобном поведении Claude сможет прекратить разговор. В Anthropic уточняют, что правило рассчитано только на экстремальные случаи и не затрагивает обычное раздражение пользователей, споры с моделью, творческие сценарии или тестирование ИИ. О дополнительных санкциях, включая блокировку аккаунтов, компания не сообщила.

Также Anthropic расширила ограничения для использования Claude в здравоохранении, финансах, разработке оружия и слежке за людьми без их согласия.

Отдельные правила касаются выборов. Claude запрещено использовать для распространения ложной информации о голосовании, выдачи себя за кандидатов или представителей избирательных органов и других форм вмешательства в избирательные процессы.

Новые правила начнут действовать 12 ноября.