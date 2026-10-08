Anthropic запретила пользователям оскорблять Claude
Новости

Anthropic запретила пользователям оскорблять Claude

В крайних случаях чат-бот сможет самостоятельно завершить разговор с пользователем.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 21:33
Anthropic запретила пользователям оскорблять Claude

Anthropic обновила правила использования Claude. Одним из новых ограничений стал запрет на «систематическое и бессмысленное оскорбительное или жестокое поведение» по отношению к ИИ, пишет The Verge.

При подобном поведении Claude сможет прекратить разговор. В Anthropic уточняют, что правило рассчитано только на экстремальные случаи и не затрагивает обычное раздражение пользователей, споры с моделью, творческие сценарии или тестирование ИИ. О дополнительных санкциях, включая блокировку аккаунтов, компания не сообщила.

claude-thegeek

Также Anthropic расширила ограничения для использования Claude в здравоохранении, финансах, разработке оружия и слежке за людьми без их согласия.

Отдельные правила касаются выборов. Claude запрещено использовать для распространения ложной информации о голосовании, выдачи себя за кандидатов или представителей избирательных органов и других форм вмешательства в избирательные процессы.

Новые правила начнут действовать 12 ноября.

Обсудить

Главное по теме

Новости Claude заговорил по-русски не только ответами, но и интерфейсом

Anthropic начала постепенно добавлять русскую локализацию.
Новости Anthropic представила Claude Fable 5.1 и Mythos 5.1 Новости Anthropic объяснила ограничения новой системы маркировки: где водяные знаки будут видны, а где нет

Похожие материалы

Adobe Adobe добавила Acrobat в Claude и творческие инструменты в Gemini

Интеграции Adobe для Claude и Gemini позволяют редактировать PDF, фотографии и дизайн прямо в чат-ботах.

 ChatGPT Создатель Claude предупредил об опасном ускорении ИИ

Среди предложений независимый аудит, общие стандарты и международное регулирование.

 ChatGPT В работе ChatGPT, Claude, Grok и Gemini произошел массовый сбой

Пользователи сразу нескольких популярных нейросетевых сервисов столкнулись с проблемами в работе.

 Claude DeepSeek представила новую V4-Flash-Vision-Exp. Она научилась «видеть»

По ряду агентных тестов модель приближается к Claude Opus 4.8.

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

Paramount снимет фильм по Cyberpunk 2077 Telegram 13.0 вышел на iPhone с WEB-proxy и обновлённым Liquid Glass Bambu Lab получит собственный шоурум в центре Москвы Apple анонсировала презентацию на 13 октября Rockstar выпустила коллекцию мерча по GTA VI Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

7 октября · 3D-печать

Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

Большой 3D-принтер, с которым справится новичок. Пугает в нём только коробка.
  1. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  2. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  3. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
  4. 27 Сен

    Suunto

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2
  5. 24 Сен

    Commo

    До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

    До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude
Смотреть все обзоры →