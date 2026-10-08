Samsung сокращает производство смартфонов на 30% из-за отсутствия прибыли

Samsung Electronics намерена сократить производство смартфонов в четвёртом квартале 2026 года до 30%. По данным издания MoneyToday, мобильное подразделение компании уже попросило партнёров уменьшить объёмы поставок компонентов. Причиной стало резкое ухудшение рентабельности смартфонов на фоне подорожания чипов памяти.

По словам источника, стоимость 12-гигабайтного LPDDR5X чипа памяти во втором квартале достигла $145 — это примерно на 175% больше, чем годом ранее. В третьем квартале стоимость может вырасти ещё примерно на 20%, до $180. На этом фоне производство некоторых смартфонов Samsung становится практически нерентабельным.

На этом фоне южнокорейский гигант столкнулся с парадоксальной ситуацией, компания хорошо зарабатывает на производстве чипов памяти, которые в последнее время сильно подорожали и приносят сверхприбыль. При этом, мобильное подразделение Samsung вынуждено покупать память для собственных устройств по значительно более высокой цене без каких-либо скидок. По оценке аналитиков, операционные убытки мобильного подразделения в третьем квартале могут достичь 1,9 трлн вон, это примерно 120,84 млрд рублей.

Напомним, в начале месяца Samsung подняла цены на все флагманы Galaxy S26, а затем и на бюджетные и среднебюджетные смартфоны серии Galaxy A.