Google повысила цены на смартфоны Pixel 10a на 100 долларов

Вчера Samsung подняла цены на флагманскую серию Galaxy S26, а сегодня Google сделал аналогичный шаг, но в отличие от южнокорейского гиганта, повышение коснулось лишь смартфонов Pixel 10a.

На официальном сайте Google Store устройства подорожали на 100 долларов США (8 365 ₽).

Google Pixel 10a (128 ГБ) было: $499 стало: $599 (50 109 ₽)

Google Pixel 10a (256 ГБ) было: $599 стало: $699 (58 475 ₽)

Цены на смартфоны продолжают расти из-за сохраняющегося дефицита чипов памяти, который всё сильнее влияет на рынок потребительской электроники.