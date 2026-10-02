Google повысила цены на смартфоны Pixel 10a на 100 долларов
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Google повысила цены на смартфоны Pixel 10a на 100 долларов

Поисковый гигант последовал примеру Samsung.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:17
Google повысила цены на смартфоны Pixel 10a на 100 долларов

Вчера Samsung подняла цены на флагманскую серию Galaxy S26, а сегодня Google сделал аналогичный шаг, но в отличие от южнокорейского гиганта, повышение коснулось лишь смартфонов Pixel 10a.

На официальном сайте Google Store устройства подорожали на 100 долларов США (8 365 ₽).

  • Google Pixel 10a (128 ГБ) было: $499 стало: $599 (50 109 ₽)
  • Google Pixel 10a (256 ГБ) было: $599 стало: $699 (58 475 ₽)

Цены на смартфоны продолжают расти из-за сохраняющегося дефицита чипов памяти, который всё сильнее влияет на рынок потребительской электроники.

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