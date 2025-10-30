Представлен iQOO Neo 11 — экран 144 Гц, Snapdragon 8 Elite и батарея на 7500 мАч | The GEEK
Представлен iQOO Neo 11 — экран 144 Гц, Snapdragon 8 Elite и батарея на 7500 мАч

Игровое решение по доступной цене.

30 октября компания iQOO представила в Китае новый смартфон iQOO Neo 11. Ключевыми особенностями устройства стала высокая производительность с акцентом на мобильный гейминг по доступной цене.

Смартфон получил 6,82-дюймовый 8T LTPO-дисплей с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Экран поддерживает высокую частоту отклика и управление мокрыми или грязными пальцами.

«Сердцем» новинки стал процессор Snapdragon 8 Elite, дополненный памятью стандартов LPDDR5X и UFS 4.1. Производитель заявляет, что iQOO Neo 11 выдает стабильные 144 FPS в Honor of Kings, Valorant и Delta Force, а также 60 FPS в требовательных играх с открытым миром.

Аккумулятор — кремний-углеродный на 7500 мАч, что на 1400 мАч больше, чем у предыдущего поколения. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт и обходная технология.

За фото и видео отвечает 50-Мп основной модуль Sony LYT700V, 8-Мп широкоугольный и 16-Мп фронтальный сенсор. Смартфон работает под управлением OriginOS 6 и оснащен ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков, NFC, а также защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

iQOO Neo 11 будет доступен в версиях до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной, а стартовая цена составит 2599 юаней (~29 400 рублей).

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
