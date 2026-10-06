GTA VI запустят на ПК в день релиза, но есть нюанс
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GTA VI запустят на ПК в день релиза, но есть нюанс

Microsoft получила эксклюзивные права на облачный стриминг игры через Xbox Cloud Gaming.
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Редакция The GEEK сегодня в 02:09
GTA VI запустят на ПК в день релиза, но есть нюанс

Microsoft получила эксклюзивные права на облачный стриминг GTA VI, сообщает The Verge со ссылкой на источники. Благодаря этому в игру можно будет играть на ПК уже в день релиза через Xbox Cloud Gaming.

При этом полноценную версию GTA VI для Windows Rockstar пока не анонсировала. Официально релиз 19 ноября 2026 года заявлен только для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Срок действия облачной эксклюзивности Xbox пока неизвестен. Также не уточняется, будет ли для запуска требоваться отдельная покупка игры или достаточно подписки Game Pass.

Microsoft, Rockstar и Take-Two публично сделку пока не подтверждали.

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