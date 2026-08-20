Nothing представила TWS-наушники CMF Buds Neo в трёх расцветках
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Nothing представила TWS-наушники CMF Buds Neo в трёх расцветках

Яркие и доступные с системой ANC и пространственным звуком.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:35
Nothing представила TWS-наушники CMF Buds Neo в трёх расцветках

Nothing в Индии без лишнего шума представила TWS-наушники CMF Buds Neo. Новинка стала самой доступной гарнитурой компании и предлагается в трёх цветовых вариантах — серебристо-оранжевые, сине-голубые и полностью чёрные.

TWS-наушники CMF Buds Neo выполнены во внутриканальном формате и оборудованы большими 12,4-миллиметровыми динамиками с титановым покрытием, а также системой активного шумоподавления (ANC) до 35 дЦ. Для звонков используется четыре HD-микрофона по два на каждый наушник в сочетании с работой технологией Clear Voice, которая создана для улучшения передачи голоса в шумных местах.

Заявлена поддержка пространственного звука и технологии Bass Enhancement для усиления басов. В наушниках запрограммированною шесть профессиональных настроек пресета эквалайзера, которые охватывают различные стили прослушивания от поп и рока до Electronic, Classical и Enhance Vocals. Пользователи также могут создать свой собственный звуковой профиль через приложение Nothing X.

Время автономной работы с выключенным ANC составляет до 11 часов, а зарядный кейс с портом USB-C продлит этот показатель до 52 часов. Время зарядки — 70 минут.

Наушники CMF Buds Neo поступят в продажу в Индии 26 августа по цене 1999 рупий (1 738 ₽). Когда появится глобальная версия, пока неизвестно.

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