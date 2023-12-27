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Что известно о Nothing Phone (2а): характеристики, новый дизайн, цена

Компания Nothing может представить свой первый бюджетный смартфон Nothing Phone (2а) на выставке Mobile World Congress 2024, которая пройдет в Барселоне 27 февраля 2024 года.

Однако, почти за два месяца до предполагаемой презентации в сети появилась практически вся информация о Nothing Phone (2а) — его «железо», внешний вид, ценник и даже обои.

Вероятные характеристики Nothing Phone (2a)

  • Дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED BOE, 2412х1084, 120 Гц
  • Процессор: MediaTek Dimensity 7200 (8 ядер, 4-нанометровый техпроцесс)
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • ПЗУ: 128 ГБ
  • Камеры: основная — Samsung ISOCELL S5KGN9 на 50 Мп, широкоугольная — Samsung ISOCELL S5KJN1 на 50 Мп, фронтальная — Sony IMX615 на 32 Мп
  • ОС: Nothing OS 2.5 (Android 14)
  • Стоимость: $400 (36700 рублей)

Внешний вид

Согласно опубликованным в сети фотографиям и концептам, Nothing Phone (2a) абсолютно не похож на своих предшественников, он получит новый дизайн задней панели и обновленный дизайн Glyph. Устройство будет доступно в двух цветах: белом и черном.

Официальные обои Nothing Phone (2a)

Также удалось заполучить официальные обои бюджетного устройства Nothing, которые получили следующие названия: «Ruxe», «Nexul», «Azunim White», «Orbique», «Rubrane Black», «Ambra» и «Virmar». Скачать их в высоком качестве можно по ссылке.

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Источник:
Smartprix
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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